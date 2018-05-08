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Активистка из США предложила отдавать все деньги афроамериканцам
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Активистка из США предложила отдавать все деньги афроамериканцам 

360tv.ru 2 часа назад
Активистка Black Lives Matter Шанель Хелм обнародовала перечень из 10 требований к белым людям, сообщило издание LEO Weekly.
В частности, она предложила бездетным семьям завещать свое наследство черным, а застройщикам и вовсе — построить бесплатное жилье для черных семей.
Кроме того, она посоветовала гражданам отдать часть своей жилплощади афроамериканским семьям в случае, если владельцы жилья согласны жить на меньшей по площади территории.
Помимо этого женщина считает, что белые граждане должны скорректировать свой бюджет так, чтобы часть его можно было пожертвовать фондам в поддержку черных. В завершение всего она призвала увольнять за расизм.
Россия не может побороть расизм в преддверии чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года. Такое утверждение содержится в материале Associated Press.
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