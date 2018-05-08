Волшебник в котловане: как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости

Предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко куратором строительного сектора в России стало для отрасли полной неожиданностью. От этой новости игроки рынка недвижимости обомлели и не знали как реагировать. Первые слова, выходящие из уст девелоперов, были «лэт ми билд фром май харт», а все что смогли выжать в официальных СМИ — это то что у Виталия Мутко хорошие организаторские способности.

Ярче всего организаторские способности бывшего министра спорта, о которых говорят строители, проявились в период реализации крупных инфраструктурных объектов к зимней Олимпиаде в Сочи. В них тогда никто не верил. В итоге же грандиозное событие международного уровня прошло блестяще. Конечно, остаются вопросы по дальнейшему развитию объектов, но посмотрите, как сегодня Сочи живет и активно «потребляет» туристов ежегодно и во все сезоны. Объекты Чемпионата мира по футболу готовы принять всех болельщиков даже в непростой геополитической ситуации. Но одно дело конкретный проект и совсем другое — курирование строительной отрасли в нынешних реалиях. И здесь даже дело не в выделяемом федеральном бюджете, которым можно жонглировать, как вздумается. Здесь необходимо распутать огромный клубок проблем, сложившийся на рынке жилой недвижимости, и сделать это надо в тех условиях, которые складываются как для застройщиков, так и для покупателей жилья.

Вот и нашли «волшебника», который может вывернуть все так, чтобы добиться поставленных целей. Ведь многие амбициозные проекты ложились на плечи Виталия Мутко, и результаты всех удовлетворяли. Какими бы удивительными ни были пути их достижения, запомнят именно результаты.

Так что новый «волшебник» может и взмахнет волшебной палочкой в виде бюджетных средств направо или налево, но может получиться как всегда новая «Зенит-Арена», которую строили 10 лет. Рынок недвижимости — очень чувствительная отрасль и с ней нужно нежно, а нежно у нас не умеют.

Цели и амбиции

Какие же задачи стоят перед строительным сектором сегодня? Сразу после инаугурации президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем он поручил правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год. В этом же указе содержится и требование ежегодного улучшения жилищных условий 5 млн российских семей.

В 2017 году по всей России введено жилья 77 -78 млн кв метров, а по данным Росреестра, зарегистрировано более 699 000 сделок на первичном рынке жилья. Получается, что нарастить темпы ввода более чем на 40 млн кв. м жилья, а спрос увеличить в семь раз — более чем амбициозная задача.

Эта задача кажется невыполнимой особенно с введением новых поправок к 214 ФЗ. Эти поправки, касающиеся перехода от договоров долевого участия к проектному финансированию через эскроу-счета, создали реальные сложности не только малым и средним застройщикам, но в каких-то регионах и крупным девелоперам. Им станет невыгодно продавать на этапе строительства. Соответственно, цена на квартиры в таких новостройках сравняется и даже увеличиться по сравнению с квартирами на вторичном рынке. То есть, квартиры в новых домах станут еще более недоступны, даже с тем что ипотечная ставка уменьшается и по прогнозам в ближайшие пару лет должна достигнуть 6-7%. Как в таких условиях реализовывать полномасштабную программу по улучшению жилищных условий? Ведь нужно не просто построить, нужно и продать эти квадратные метры.

Очевидно, что на данном этапе необходимы новые вводные, незамыленный взгляд и нестандартные ходы. Реальность такова, что сегодня нужно делать ставку на молодые кадры, слушать инноваторов, уходить от старых нормативов в строительстве. Нужно больше думать о спросе, о том, как сделать программы для покупки жилья и дать возможность людям улучшать свои жилищные условия.

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