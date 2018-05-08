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Активисты пункта охраны порядка обнаружили в районе Люблино 16 квартир, незаконно сдаваемых внаем
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Активисты пункта охраны порядка обнаружили в районе Люблино 16 квартир, незаконно сдаваемых внаем 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Представители общественного пункта охраны порядка (ОПОП) по району Люблино с начала текущего года обнаружили 16 квартир, сдаваемых внаем незаконным путем. Об этом рассказал председатель совета ОПОП №33 Николай Зюзин.
— По выявленным фактам информация направлена в ОМВД России по району Люблино города Москвы и управу района. Совет ОПОП №33 благодарит активных жителей района в оказании помощи при выявлении квартир, сдаваемых внаем, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в данном направлении, — сообщил Николай Зюзин.
Напомним, что председатели советов ОПОП ведут ежедневный прием населения. Любой житель может обратиться в совет и получить квалифицированную консультационно-правовую помощь в рамках компетенции председателя. (мю)
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