Активисты пункта охраны порядка обнаружили в районе Люблино 16 квартир, незаконно сдаваемых внаем

Представители общественного пункта охраны порядка (ОПОП) по району Люблино с начала текущего года обнаружили 16 квартир, сдаваемых внаем незаконным путем. Об этом рассказал председатель совета ОПОП №33 Николай Зюзин

— По выявленным фактам информация направлена в ОМВД России по району Люблино города Москвы и управу района. Совет ОПОП №33 благодарит активных жителей района в оказании помощи при выявлении квартир, сдаваемых внаем, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в данном направлении, — сообщил Николай Зюзин.

Напомним, что председатели советов ОПОП ведут ежедневный прием населения. Любой житель может обратиться в совет и получить квалифицированную консультационно-правовую помощь в рамках компетенции председателя. (мю)