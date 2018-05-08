В Оренбуржье обманутые дольщики получат по 750 тысяч рублей

Суд взыскал со страховой компании в пользу двух дольщиков по 750 тысяч рублей в качестве страхового возмещения и компенсации морального вреда за недостроенное жилье.

В 2015 году истцы заключили с ООО «СтройКомСервис» договор долевого строительства. По договору в 4 квартале 2016 года они должны были получить однокомнатные квартиры, однако, этого не произошло до сих пор. В марте 2017 года строительная фирма признана банкротом. Гражданская ответственность застройщика на случай неисполнения обязательств по передаче жилого помещения была застрахована, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Кстати, 26 апреля гендиректор ООО «СтройКомСервис» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.