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В Оренбуржье обманутые дольщики получат по 750 тысяч рублей
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В Оренбуржье обманутые дольщики получат по 750 тысяч рублей 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Суд взыскал со страховой компании в пользу двух дольщиков по 750 тысяч рублей в качестве страхового возмещения и компенсации морального вреда за недостроенное жилье.
В 2015 году истцы заключили с ООО «СтройКомСервис» договор долевого строительства. По договору в 4 квартале 2016 года они должны были получить однокомнатные квартиры, однако, этого не произошло до сих пор. В марте 2017 года строительная фирма признана банкротом. Гражданская ответственность застройщика на случай неисполнения обязательств по передаче жилого помещения была застрахована, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Кстати, 26 апреля гендиректор ООО «СтройКомСервис» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
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