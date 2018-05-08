Россиянин продал соседу чужую комнату и расчленил его из-за упреков

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор петербуржцу Артуру Агавелову, который обманул своего соседа, продав ему чужую комнату, а потом убил и расчленил жертву своего мошенничества, чтобы избежать обвинений. Об этом сообщает петербургская «Комсомольская Правда».

Агавелов, владеющий комнатой в пятикомнатной квартире на проспекте Испытателей, в 2016 году решил продать соседу по квартире еще одну комнату, которой распоряжался Государственный жилой фонд Санкт-Петербурга . Мошенник заявил жертве, что комната принадлежит ему на основании договора социального найма, и предложил купить помещение.

В результате, сосед в мае 2016 года передал Агавелову 500 тысяч рублей, получив взамен расписку и обещание, что комната будет переоформлена на него. Летом мошенник открыл не принадлежащую ему комнату и пустил туда жить соседа. Однако тот регулярно напоминал Агавелову о том, что так и не получил документов на комнату.

Чтобы избежать дальнейших упреков и возможных обвинений в мошенничестве, Агавелов проник в комнату, где спал сосед, и ударил его топором по голове. Мужчина скончался на месте. Убийца расчленил тело, вынес останки в сумках и выбросил в мусорный контейнер. Он также уничтожил мебель и обои со следами крови и выбросил линолеум.

Несмотря на принятые меры, Агавелов был задержан полицией. В суде он полностью признал свою вину и получил 15 лет колонии строгого режима

Махинации с недвижимостью регулярно приводят к более тяжким преступлениям. Так, в апреле 2018 года на 20 лет осудили риелтора Андрея Беспалова , который лично находил, спаивал и убивал социально неблагополучных граждан поселения Ново-Ленино, чтобы завладеть их жильем.