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Россиянин продал соседу чужую комнату и расчленил его из-за упреков
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Россиянин продал соседу чужую комнату и расчленил его из-за упреков 

dom.lenta.ru 42 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор петербуржцу Артуру Агавелову, который обманул своего соседа, продав ему чужую комнату, а потом убил и расчленил жертву своего мошенничества, чтобы избежать обвинений. Об этом сообщает петербургская «Комсомольская Правда».
Агавелов, владеющий комнатой в пятикомнатной квартире на проспекте Испытателей, в 2016 году решил продать соседу по квартире еще одну комнату, которой распоряжался Государственный жилой фонд Санкт-Петербурга. Мошенник заявил жертве, что комната принадлежит ему на основании договора социального найма, и предложил купить помещение.
В результате, сосед в мае 2016 года передал Агавелову 500 тысяч рублей, получив взамен расписку и обещание, что комната будет переоформлена на него. Летом мошенник открыл не принадлежащую ему комнату и пустил туда жить соседа. Однако тот регулярно напоминал Агавелову о том, что так и не получил документов на комнату.
Чтобы избежать дальнейших упреков и возможных обвинений в мошенничестве, Агавелов проник в комнату, где спал сосед, и ударил его топором по голове. Мужчина скончался на месте. Убийца расчленил тело, вынес останки в сумках и выбросил в мусорный контейнер. Он также уничтожил мебель и обои со следами крови и выбросил линолеум.
Несмотря на принятые меры, Агавелов был задержан полицией. В суде он полностью признал свою вину и получил 15 лет колонии строгого режима.
Махинации с недвижимостью регулярно приводят к более тяжким преступлениям. Так, в апреле 2018 года на 20 лет осудили риелтора Андрея Беспалова, который лично находил, спаивал и убивал социально неблагополучных граждан поселения Ново-Ленино, чтобы завладеть их жильем.
В марте 2018 года аналогичный срок получила жительница Пермского края, которая руководила агентством недвижимости. Женщина сформировала преступную группу, которая обманом лишала жилья социально неблагополучных граждан. Доказано личное участие руководительницы группы в пяти убийствах.
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