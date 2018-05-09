На Ямале в 2018 году отремонтируют почти 90 деревянных домов

В регионе принята Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она сформирована на основании предложений муниципальных образований. Срок подачи документов для включения в программу был установлен до 1 марта 2018 года.

"В 2018 году планируется отремонтировать 86 многоквартирных домов на общую сумму 330,6 миллиона рублей, в том числе средства окружного бюджета составят 297,4 миллиона рублей, средства муниципалитетов — 16,7 миллиона рублей, средства собственников — 16,5 миллиона рублей. Жилищные условия смогут улучшить 2435 человек. Стоит отметить, что доля софинансирования собственниками снижена в этом году с 15% до 5%", — говорится в сообщении.

В Адресную программу включены семь муниципальных образований: города Салехард Лабытнанги , а также Шурышкарский, Приуральский, Ямальский, Пуровский и Красноселькупский районы.

Получателями субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах являются муниципальные образования автономного округа. Заказчиками работ по капитальному ремонту выступят управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, уточняют власти.

Ранее по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина деревянный жилфонд был выведен из Региональной тридцатилетней программы капитального ремонта, по которой финансирование ремонтных работ проводится исключительно из средств собственников, собранных в виде ежемесячных взносов. В 2017 году в рамках Адресной программы отремонтировано 79 домов, в которых проживают 3841 человек. Общая сумма затрат составила 209,6 миллиона рублей.

"Важно, что данная программа может быть скорректирована. Дело в том, что решение о проведении или о непроведении ремонта в доме принимают собственники на общем собрании жильцов", — отмечается в сообщении.

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