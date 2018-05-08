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На Ямале в 2018 году отремонтируют 86 многоквартирных деревянных домов
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На Ямале в 2018 году отремонтируют 86 многоквартирных деревянных домов 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
На работы выделено порядка 330,6 миллиона рублей, более 297 миллионов — средства окружного бюджета, еще 16,7 миллиона рублей — муниципалитетов и 16,5 миллиона рублей — средства собственников.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в этом году доля софинансирования собственниками снижена с 15% до 5%.
Заказчиками работ выступят управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы.
Как ранее писал «ФедералПресс», по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина деревянный жилфонд был выведен из региональной тридцатилетней программы капитального ремонта, по которой финансирование ремонтных работ проводится исключительно из средств собственников.
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