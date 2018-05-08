На Ямале в 2018 году отремонтируют 86 многоквартирных деревянных домов

На работы выделено порядка 330,6 миллиона рублей, более 297 миллионов — средства окружного бюджета, еще 16,7 миллиона рублей — муниципалитетов и 16,5 миллиона рублей — средства собственников.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в этом году доля софинансирования собственниками снижена с 15% до 5%.

Заказчиками работ выступят управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы.