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Почти 3,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года
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Почти 3,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: MosDay.ru
Почти 3,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг в Главгосстройнадзор Московской области поступил 3 тыс. 481 документ в электронном виде», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в рамках осуществления функции государственного строительного надзора участники строительства имеют возможность подать в Главгосстройнадзор документы по 12 видам услуг через «личный кабинет» застройщика на портале.
«С начала года застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 279 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 209 извещений об окончании строительства, 188 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
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