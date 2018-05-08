Почти 3,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

Почти 3,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг в Главгосстройнадзор Московской области поступил 3 тыс. 481 документ в электронном виде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в рамках осуществления функции государственного строительного надзора участники строительства имеют возможность подать в Главгосстройнадзор документы по 12 видам услуг через «личный кабинет» застройщика на портале.

«С начала года застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 279 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 209 извещений об окончании строительства, 188 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.