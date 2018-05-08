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Москомархитектура согласовала проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме
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Москомархитектура согласовала проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на главного архитектора Сергея Кузнецова.
«Москомархитектура согласовала проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме на западе столицы. У каждого из корпусов будет свой индивидуальный фасад, решение которого будет отличаться игрой объемов с разным узором, фактурой и материалом. Появление таких объектов подтверждает слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город сохраняет высокие темпы строительства недвижимости, в том числе жилья», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
Уточняется, что жилые секции комплекса будут компонованы по два дома, образующих внутренний двор. Первый этаж всех корпусов будет отдан под общественные функции, а под каждым внутренним двором расположится подземная парковка на 280 машиномест и общие хозяйственные помещения. В них будут предусмотрены, в том числе, кладовки жильцов. Входы в жилую часть дома и в общественные помещения будут разделены.
«Общая площадь каждого из трех объектов составит порядка 80 тыс. кв. м. Все корпуса будут комфортны для маломобильных групп населения. Проектировщик — ООО «ПИК-Проект», заказчик — ПАО «Группа компаний ПИК», — пояснили в пресс-службе.
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