Москомархитектура согласовала проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на главного архитектора Сергея Кузнецова.

«Москомархитектура согласовала проекты трех корпусов нового жилого комплекса в Мякининской пойме на западе столицы. У каждого из корпусов будет свой индивидуальный фасад, решение которого будет отличаться игрой объемов с разным узором, фактурой и материалом. Появление таких объектов подтверждает слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город сохраняет высокие темпы строительства недвижимости, в том числе жилья», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

Уточняется, что жилые секции комплекса будут компонованы по два дома, образующих внутренний двор. Первый этаж всех корпусов будет отдан под общественные функции, а под каждым внутренним двором расположится подземная парковка на 280 машиномест и общие хозяйственные помещения. В них будут предусмотрены, в том числе, кладовки жильцов. Входы в жилую часть дома и в общественные помещения будут разделены.