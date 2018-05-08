Власти Северной Осетии в 2018 году улучшат жилищные условия более 30 семей в селах

ВЛАДИКАВКАЗ , 8 мая. / ТАСС /. Власти Северной Осетии направят субсидии в размере более 23 млн рублей на улучшение жилищных условий людей, живущих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов. Об этом во вторник на заседании правительства республики сообщил глава регионального минсельхоза Казбек Вазиев.

"В 2018 году будет направлено 23 миллиона 247 тысяч рублей на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов", — сказал Вазиев.

По его словам, из выделяемых средств более 16 млн рублей направят на улучшение жилищных условий молодых специалистов в селах. До конца года жильем в сельской местности планируется обеспечить 26 семей, в том числе 19 семей молодых специалистов, на которых в соответствии с майскими указами должно приходиться не менее 70% социальных выплат, пояснил министр.

До конца текущего года площадь построенного и приобретенного жилья составит 1 863 кв. м. Кроме того, дополнительно к концу года будет направлено еще более 4 млн рублей, которые позволят еще пяти семьям улучшить жилищные условия.

Выплаты направят в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2013-2020 годы.

В 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 24 сельские семьи.