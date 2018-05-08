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В Москве рухнули цены на апартаменты
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В Москве рухнули цены на апартаменты 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
Цены на столичные апартаменты комфорт-класса снизились за год на 15,6 процента. Отрицательная динамика отмечается и в других ценовых сегментах. Об этом говорится в материалах отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, поступивших 8 мая в редакцию «Дома».
В премиальном сегменте московские апартаменты подешевели на 10,5 процента, в элитном — на 14 процентов. Наименее значительно, на 0,6 процента, подешевели апартаменты бизнес-класса. В стандарт-классе цены снизились на 1,5 процента.
К началу мая средняя цена квадратного метра апартаментов всех сегментов в Москве составила 365,8 тысячи рублей. Максимальное значение средней цены предложения отмечено в ЦАО (524,8 тысячи рублей за метр). На втором и третьем месте находятся САО и СЗАО — 285 и 267,8 тысячи рублей за метр соответственно. Минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы — 125,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Как заявил в середине второго квартала 2018 года заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, по итогам прошлого года спрос на апартаменты в Москве упал. «Если в 2015-2016 годах мы наблюдали увеличение спроса на апартаменты и регистрацию договоров долевого участия, то в прошлом году произошел его резкий скачок в минус», — отметил чиновник.
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