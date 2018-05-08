Самое доступное вторичное жилье дешеветь не будет

Самое доступное вторичное жилье больше дешеветь не будет

Продавцы самых недорогих квартир на вторичном рынке жилья Москвы практически перестали предоставлять скидки, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость" . Аналитики говорят о прекращении падения цен на самые бюджетные варианты.

Еще в 2017 году более 90% жилья на вторичном рынке стоимостью до 5 миллионов рублей продавалось со скидкой, средний размер которой составлял 15%. В текущем же году такие сделки стали единичными, и средняя цена доступных объектов перестала снижаться.

С конца 2016 года спрос на квартиры до 5 миллионов рублей вырос на 50%, в то время как их доля в предложении сократилась с 7% до 3%.

Эксперты подчеркивают, что рынок становится здоровым, и повышение востребованности таких квартир у покупателей и снижение их доли в предложении — один из симптомов тенденции.