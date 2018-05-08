Подрядчика строительства жилого комплекса на северо-востоке Москвы оштрафовали на 290 тыс. руб. 

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) провел проверку строительства жилого комплекса на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры на северо-востоке Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
Уточняется, что объект возводится по адресу: Лазоревый проезд, вл. 3, стр. 2, 3 (СВАО). Застройщиком выступает ООО «Девелоперская компания „Пионер“, подрядчик — ООО „АНТ ЯПЫ“.
»Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов (8 и 9) на 142 квартиры с подземной автостоянкой на 405 машиномест. Строительство ведется с апреля 2017 г. и планируется завершить в IV квартале 2018 г. К проведению проверки привлекались эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз («ЦЭИИС»). В общей сложности эксперты выполнили 28 исследований», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций и качеству готовой бетонной поверхности.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки генподрядной организации было выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 290 тыс. руб. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — отметил О. Антосенко.