Подрядчика строительства жилого комплекса на северо-востоке Москвы оштрафовали на 290 тыс. руб.

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) провел проверку строительства жилого комплекса на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры на северо-востоке Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

Уточняется, что объект возводится по адресу: Лазоревый проезд, вл. 3, стр. 2, 3 (СВАО). Застройщиком выступает ООО «Девелоперская компания „Пионер“, подрядчик — ООО „АНТ ЯПЫ“.

»Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов (8 и 9) на 142 квартиры с подземной автостоянкой на 405 машиномест. Строительство ведется с апреля 2017 г. и планируется завершить в IV квартале 2018 г. К проведению проверки привлекались эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз («ЦЭИИС»). В общей сложности эксперты выполнили 28 исследований», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций и качеству готовой бетонной поверхности.