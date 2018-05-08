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Ввод в эксплуатацию первого корпуса жилого комплекса «Парк Легенд» запланирован на июнь 2018 года
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Ввод в эксплуатацию первого корпуса жилого комплекса «Парк Легенд» запланирован на июнь 2018 года 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 1 час назад
Первый корпус жилого квартала, входящего в состав спортивно— развлекательного квартала «Парк Легенд» планируется ввести в эксплуатацию в конце июня 2018 года. Об этом сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
«На сегодняшний день строительство первого корпуса жилого квартала с подземным паркингом завершено. Окончены работы по подключению корпуса к инженерным сетям и коммуникациям. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец июня этого года», — рассказал Константин Тимофеев.
Так, площадь жилой части первого корпуса ЖК «Парк Легенд» составляет порядка 11 500 квадратных метров (161 квартира).
Напомним, квартал «Парк Легенд» расположен в непосредственной близости от ТТК, двух станций метро: Автозаводская и Тульская, и станции МЦК «ЗИЛ».
Всего в рамках реализации проекта жилого квартала предусмотрено возведение девяти 24-этажных монолитных корпусов комфорт-класса, 8 из которых с подземными и надземными паркингами вместимостью 702 машиноместа, а также общеобразовательной школы и детского сада. На первых этажах планируется разместить коммерческие помещения. Общая площадь жилых зданий, включая технические помещения и паркинга, составит свыше 177 700 квадратных метров.
Кроме того, запланировано проведение работ по благоустройству территории квартала. Так, здесь будут созданы игровые комплексы для детей и спортивные площадки для занятий на открытом воздухе. Вместе с тем, особое внимание девелопер проекта уделил реализации программы «Доступная среда», которая предполагает создание комфортных условий для маломобильных жителей.
В состав спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» также входят крупнейший в России многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец», вмещающий сразу 3 ледовые арены, Комплекс водного спорта с уникальным Олимпийским центром синхронного плавания имени Анастасии Давыдовой, Музей хоккея, Открытый стадион и бизнес-центр.
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