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«Масштаб кризиса в строительной отрасли Краснодара властям и обществу еще предстоит осознать»
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«Масштаб кризиса в строительной отрасли Краснодара властям и обществу еще предстоит осознать» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В столице Кубани наблюдается значительное сокращение темпов достройки домов. В первом квартале 2018-го ввели в эксплуатацию 317 тыс. кв. метров жилья, что оказалось на 55% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Своим видением ситуации с «ФедералПресс» поделился экономист, директор ряда российских компаний Евгений Змиев:
«В 55% падении ввода нового жилья в Краснодаре сыграли свою роль несколько факторов, от объективных до субъективных.
Во-первых, эффект высокой базы прошлых периодов. Рост не бывает вечным, существуют циклы роста и падения. Во-вторых, огромное количество нераспроданного нового жилья в Краснодаре. Нет продаж — нет денег на новое строительство. В-третьих, снижение доходов населения и увеличение доли расходов на продукты питания и оплату коммунальных услуг ввиду их подорожания больше официальной инфляции, уменьшение остатка свободных средств на инвестиции. В-четвертых, много криков, любящих произносить: «понаехали тут» и «больше не приезжайте».
Это вкупе с рекордными 10-балльными пробками и неразвитой социальной инфраструктурой тормозит приезд новых жителей, а значит, новых покупателей новых квартир. Мало того, уже многие краснодарцы перестают видеть перспективы в Краснодаре и считают город умирающим в пробках. И, в-пятых, плотная работа властей за чистоту рядов застройщиков вместе с ужесточением федерального законодательства.
В результате одновременного действия всех этих факторов мы можем наблюдать начало кризисной тенденции не только в сфере продаж нового жилья, а ее распространение на всю строительную отрасль Краснодара. Что может повлечь резкое снижение поступления налогов в бюджет, снижение занятости и увеличение количества недовольных жизнью людей, живущих в Краснодаре. И, похоже, весь масштаб этой новой тенденции властям и обществу еще предстоит осознать».
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