Общий объем китайских инвестиций за рубеж вырос в первом квартале

Пекин, 8 мая / Синьхуа / — В первом квартале этого года был зарегистрирован быстрый рост прямых финансовых и нефинансовых зарубежных инвестиций Китая

Согласно данным Министерства коммерции и Государственного управления валютного контроля, общий объем китайских инвестиций за рубеж в январе-марте этого года составил 28,2 млрд долл. США , увеличившись на 16,2 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот отрезок времени китайские инвесторы вложили в 2023 предприятия нефинансового сектора 140 стран и регионов мира 25,5 млрд долл. США, что на 24,1 проц. больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первые три месяца нынешнего года новых проектов с участием китайских инвестиций в сферах недвижимости, спорта и развлечений зарегистрировано не было. -0-