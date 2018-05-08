Ещё
Общий объем китайских инвестиций за рубеж вырос в первом квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общий объем китайских инвестиций за рубеж вырос в первом квартале 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 мая /Синьхуа/ — В первом квартале этого года был зарегистрирован быстрый рост прямых финансовых и нефинансовых зарубежных инвестиций Китая.
Согласно данным Министерства коммерции и Государственного управления валютного контроля, общий объем китайских инвестиций за рубеж в январе-марте этого года составил 28,2 млрд долл. США, увеличившись на 16,2 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этот отрезок времени китайские инвесторы вложили в 2023 предприятия нефинансового сектора 140 стран и регионов мира 25,5 млрд долл. США, что на 24,1 проц. больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В первые три месяца нынешнего года новых проектов с участием китайских инвестиций в сферах недвижимости, спорта и развлечений зарегистрировано не было. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в первом квартале 2018 года увеличился в 1,8 раза Из России с начала года выдворены около 11 тыс иностранцев Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана192
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится257
Астролог предсказал победу Путина и пожалел86
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»462
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение