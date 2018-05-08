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Сколько ставропольцы переплатили за тепло?
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Сколько ставропольцы переплатили за тепло? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Почему прокуратура края посчитала, что 20 млн рублей, которые жильцы многоэтажек края заплатили поставщикам тепла, — сильно завышенная сумма?
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, по жалобам собственников квартир сотрудники ведомства провели проверку поставщиков тепла.
«Начисление за теплоснабжение производили без учёта площади жилых помещений, переведённых на индивидуальные источники отопления, — уточнили в ведомстве. — Это привело к значительному увеличению оплаты».
К тому же с октября 2016 года по декабрь 2017 года сотрудники ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» не присылали платёжки тем владельцам жилья, которые отказались от центрального отопления. Поэтому льготники потеряли возможность получать коммунальные субсидии и компенсации».
11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Пострадавшим жильцам должны сделать перерасчёт.
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