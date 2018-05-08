Как исправить ошибки при расселении аварийного жилья в СЗФО 

Не успели и забылиВ старую программу были включены аварийные дома, признанные таковыми до 2012 года. К сентябрю 2017-го субъекты РФ должны были расселить более десяти миллионов квадратных метров. Однако целевые показатели, как сообщает федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, не выполнили власти 12 регионов. Речь идет почти о 180 тысячах жилых квадратов, владельцы которых не успели получить новые квартиры. В Республике Коми, к примеру, площадь нерасселенных аварийных домов превысила 6,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в некоторых субъектах РФ нашлись дома, признанные аварийными до 2012 года, но по каким-то причинам не попавшие в старую программу. Больше всего таких вновь выявленных опасных квадратов в Кировской области. На втором месте — опять Республика Коми, где необходимо решить проблему с 33 тысячами квадратных метров жилья, на третьем — Республика Карелия, власти которой «забыли» про 24 тысячи квадратов. Как отмечает первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин, проблемы с реализацией программы в Республике Коми связаны, в том числе, с низким уровнем планирования и контроля. По этой же причине, вероятно, в регионе постоянно срываются графики устранения строительных дефектов в зданиях, где получили квартиры переселенцы. — Ряд домов был поставлен на контроль Фонда ЖКХ еще в 2015-2016 годах. Регион обязался устранить нарушения до августа 2017 года, однако работа так и не была проведена, — подчеркивает Владимир Талалыкин. Что касается Карелии, с декабря 2017 года по середину апреля 2018-го в республике не ввели ни одного жилого квадратного метра. Такая ситуация, по словам первого заместителя генерального директора федерального Фонда ЖКХ, является критической. Сейчас региону обозначили крайние сроки: до 1 октября текущего года следует полностью завершить программные меро-приятия 2014-2017 годов, до конца 2018 года — расселить вновь выявленные аварийные дома. Кроме того, федеральный центр решил применить штрафные санкции в отношении регионов, нарушивших сроки и параметры реализации старой программы. Брак по расчетуПоявление так называемого «нового аварийного жилья» — проблема, характерная не только для Республики Коми. Дома, которые уже сейчас впору признавать аварийными, строили или покупали на бюджетные деньги в Карелии, Новгородской и Псковской областях. Так, в псковском городе Печоры общественники, в том числе опытные инженеры-строители, обследовали все дома, построенные для переселенцев. И не нашли ни одного такого здания, возведенного без дефектов. В основном речь идет об отсутствии вентиляции, повышенной влажности в помещениях, плесени и грибке в подвалах, потрескавшихся стенах. В одном из домов в подвале лежала коробка с датчиками огня и дыма, которые должны крепиться к потолку в квартирах. — Мы проводили общественный мониторинг и в других муниципальных образованиях, в том числе в Острове и в Пскове, но там серьезных недоделок не обнаружили, — комментирует ситуацию руководитель регионального общественного объединения «Управа в ЖКХ» и рабочей группы ОНФ Сергей Елизаров. — Возможно, отчасти это связано с тем, что в крупных населенных пунктах переселенцам предоставляли жилье в высотных многоквартирных домах, где другие квартиры предназначались для продажи. А в Печорах дефектные здания строились исключительно для переселенцев. Поэтому нужно говорить о том, что требования к качеству домов и усилия контролирующих органов власти должны быть равными при приемке как коммерческих, так и бюджетных жилых зданий. Однако здесь есть одно но. Выдачей разрешений на ввод жилья в эксплуатацию занимаютсяместные власти. И в небольших муниципалитетах, где практически не строятся многоквартирные дома, чиновникам не хватает опыта и знаний, позволяющих выявить недоделки на этапе приемки здания. Где-то, конечно, играет роль коррупционный фактор, но с такими инцидентами должны разбираться сотрудники правоохранительных органов. В основном же местные власти, столкнувшись с претензиями переселенцев и общественников, утверждают: сразу же после постройки с домами все было в порядке, дефекты проявились в процессе эксплуатации. — В какой-то степени это, конечно, лукавство, — продолжает Сергей Елизаров. — Как можно было не заметить, к примеру, что в подвалах нескольких домов в тех же Печорах отсут-ствует вентиляция. С другой стороны, до 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ, жилые дома в нашей стране принимались по значительно более строгой схеме. Собиралась приемная комиссия, в состав которой входили представители МЧС, строительного надзора, санитарно-эпидемиологической службы. Мы сейчас планируем обратиться в региональную администрацию. Возможно, получится заключить соглашения с МЧС и Роспотребнадзором, привлечь эти ведомства к приемке домов, построенных в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Если схема окажется эффективной, попробуем с помощью областных депутатов выйти с законодательной инициативой на межрегиональный уровень. Дефицит информацииЕще один важный момент связан с включением домов в программу расселения аварийного жилья. Редкие субъекты РФ владеют достоверной информацией о техническом состоянии жилых зданий. Ведь сплошное обследование и документальное отражение всех параметров жилого фонда — весьма дорого-стоящая задача. — Вот и получается, что программы расселения аварийного жилья, как и программы капитального ремонта, во многих регионах формируются на основании обследований, выполненных еще в советские годы. А также теоретических расчетов, основанных на коэффициенте износа домов и сроке их эксплуатации, — комментирует профессор кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вадим Чекалин. — А ведь речь идет об информационном фундаменте программ. Для Калининградской области, к примеру, актуальна проблема «отложенного» капитального ремонта. Жители зданий, которые в буквальном смысле разрушаются на глазах, жалуются на ремонтные работы, запланированные на конец 2020-х — начало 2030-х годов. Яркий пример — трехэтажный дом в городе Советске, построенный в 1908 году. Его крыша регулярно протекает, стены трескаются, а кирпичи с разрушающихся дымоходов падают на тротуар. Одна из жительниц даже отсудила у управляющей компании деньги на ремонт квартиры, которую из-за дырявой кровли залило дождем. Однако капитальный ремонт этого дома запланирован только на 2034 год. Кто заплатит за паспортаКак предполагает юрист проекта «Жилфин.рф», специалист по защите прав потребителей в сфере ЖКХ Ольга Дайнеко, жильцы разрушающегося строения могут написать коллективное обращение в региональную жилищную инспекцию. Инспекторы должны обследовать здание, составить акт, на основании которого можно будет оспорить в суде слишком поздний срок капитального ремонта. Однако калининградцы могли бы избежать этих проблем, если бы в регионе заранее провели детальное обследование всех «пожилых» домов. Подобные мероприятия состоялись в середине «нулевых» в Санкт-Петербурге. Там составили технико-экономические паспорта (ТЭП) нескольких десятков тысяч домов. Правда, в будущем возникли проблемы с актуализацией ТЭП — обновлять сведения два раза в год должны управляющие компании, которые нередко подходят к этим работам формально. — Но в любом случае ТЭП стали для города большим подспорьем, когда стартовали программы капитального ремонта домов и расселения аварийного жилья, — подводит итог Вадим Чекалин. — С учетом того, что первая является бессрочной, а реализация второй программы в обновленном виде стартует в следующем году, практику составления ТЭП можно было бы распространить и на другие субъекты РФ. Вопрос, как обычно, упирается в финансирование. Но, возможно, затраты на сплошное обследование здания можно частично возложить на жильцов, заинтересованных в скорейшем капитальном ремонте или расселении дома. Частично — на регион или муниципалитет.