Мать инвалида из Костромской области с 1987 года не может получить нормальное жилье

77-летняя Валентина Игошева с сыном Вячеславом живут в старом деревянном доме в поселке Первомайка Макарьевского района. Этот дом официально признан непригодным для проживания. С 1987 года женщина пытается получить нормальное жилье. Прошло уже больше 30 лет, а воз и ныне там. Внук Валентины Алексеевны Александр ходит по судам, чтобы отстоять права своих родных. Почему за 30 лет семье так и не помогли переехать, разбирался корреспондент портала K1NEWS.RU.

Сын Валентины Игошевой — Вячеслав — инвалид детства. В 1987 году встала в очередь на предоставление жилья и тогда была 15-ой в очереди. Леспромхоз, где она работала, развалился, и очередь на заветное жилье вместе с ним. Женщина снова встала в очередь в 2012 году, но ничего не добилась. Решили судиться. В июле 2016 суд встал на сторону костромички и обязал администрацию предоставить жилье. Подтверждающие это документы имеются в распоряжении редакции.

В семье Игошевых снова начался период ожидания. Ждали полгода, администрация ничего не предлагала. Подключились судебные приставы, но решительных действий не последовало и после этого.

Администрация говорила только, что денег нет. После того, как мы снова пошли к приставам, нам, наконец, предложили один вариант в старом доме. Межведомственная комиссия оценила его состояние и признала дом требующим капремонта. И все, — рассказывает внук пожилой женщины Александр.

Выяснилось, что администрация готова выделить на жилье для пенсионерки с сыном-инвалидом всего 400 тысяч рублей. Писали в прокуратуру , приемную президента. Но все заявления отправляли в Макарьевский район. Замкнутый круг.

На текущую дату на территории поселка Первомайка свободных жилых помещений, благоустроенных по нормам благоустройства Горчухинского сельского поселения, не имеется. В бюджете Горчухинского сельского поселения 2018 года предусмотрены финансовые средства в размере 410 тысяч рублей на приобретение жилого помещения Опарину В. Г. (сын-инвалид, прим.редакции) по договору социального найма, — ответила в официальном письме глава Горчухинского сельского поселения Макарьевского района Е. Л. ШОЛОХОВА.

Администрация неоднократно подавала документы на отсрочку исполнения решения суда. С тем, что медлить больше нельзя, суд в очередной раз согласился, и чиновникам отказал. Жилье должно быть предоставлено.

Отсрочка не будет способствовать более быстрому исполнению решения суда, а необоснованно затянет его исполнение. Вопросы достаточности финансирования расходов на реализацию обязательств администрации сельского поселения не могут каким-либо образом ограничить права на обеспечение жилым помещением, — заключил Макарьевский районный суд.

Жилье в Первомайке есть, но оно, по словам Александра, стоит дороже дозволенных бюджетом 410 тысяч рублей. По мнению суда, ограниченность в средствах не должна сказываться на благополучии жителей. В семье Игошевых снова начался режим ожидания. Переедет ли пенсионерка и ее сын-инвалид в нормальный дом, пока неизвестно.