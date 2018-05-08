Ещё
Великолучанку обманули на 5 тысяч рублей при попытке снять квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великолучанку обманули на 5 тысяч рублей при попытке снять квартиру 

АиФ Северо-запад 38 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Факты мошеннических действий, в результате которых граждане лишились денег, отмечены в Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По имеющимся данным, 7 мая жительница города на Ловати на одном из сайтов в Интернете заинтересовалась объявлением о сдаче квартиры внаем. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. Незнакомка представилась сотрудником агентства недвижимости. Она заявила, что прежде, чем получить необходимую информацию о данном жилье, великолучанке необходимо перечислить на счет их агентства деньги. Горожанка перевела 5 тысяч рублей. Но после этого на контакт с ней выходить перестали.
Девушка обратилась за содействием в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проводимой проверки выясняют все обстоятельства произошедшего.
Добавим, что факты мошенничества, связанные с операциями купли-продажи лодки, детской коляски и стола через Интернет, были зарегистрированы за последние дни в Пскове и Псковском районе. В этой связи необходимо отметить следующее.
Как показывает практика, большинство граждан, ставших жертвами нечистых на руку лиц, были достаточно хорошо осведомлены о различных формах и методах мошеннических действий. И, тем не менее, по непонятным причинам они поддались на уловки злоумышленников.
Полиция напоминает жителям области о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Не забывайте об осторожности при совершении сделок по найму жилых помещений и других операций. По возможности, избегайте предоплаты или вносите ее только проверенным арендодателям и продавцам.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Псковском районе продолжают искать пропавшую Наталью Цветкову Ученица 8-го класса пыталась зарезать одноклассницу из ревности В Псковской области в самом разгаре идет ремонт региональных дорог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП44
Астролог предсказал победу Путина и пожалел46
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1060
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»349
Цвет настроения синий: Поклонскую высмеяли в сети48
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение