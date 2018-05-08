Великолучанку обманули на 5 тысяч рублей при попытке снять квартиру

Факты мошеннических действий, в результате которых граждане лишились денег, отмечены в Псковской области , сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 7 мая жительница города на Ловати на одном из сайтов в Интернете заинтересовалась объявлением о сдаче квартиры внаем. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. Незнакомка представилась сотрудником агентства недвижимости. Она заявила, что прежде, чем получить необходимую информацию о данном жилье, великолучанке необходимо перечислить на счет их агентства деньги. Горожанка перевела 5 тысяч рублей. Но после этого на контакт с ней выходить перестали.

Девушка обратилась за содействием в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проводимой проверки выясняют все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что факты мошенничества, связанные с операциями купли-продажи лодки, детской коляски и стола через Интернет, были зарегистрированы за последние дни в Пскове и Псковском районе. В этой связи необходимо отметить следующее.

Как показывает практика, большинство граждан, ставших жертвами нечистых на руку лиц, были достаточно хорошо осведомлены о различных формах и методах мошеннических действий. И, тем не менее, по непонятным причинам они поддались на уловки злоумышленников.

Полиция напоминает жителям области о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Не забывайте об осторожности при совершении сделок по найму жилых помещений и других операций. По возможности, избегайте предоплаты или вносите ее только проверенным арендодателям и продавцам.