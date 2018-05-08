За первый квартал 2018 года ввод жилья в Краснодаре упал в 1,5 раза

По итогам первого квартала 2018 года ввод жилья в эксплуатацию в кубанской столице составил более 317 тыс. кв. метров, что на 55% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По информации из доклада об итогах социально-экономического развития Краснодара за январь-март текущего года, снижение объемов, прежде всего, связано «с завершением строительства и значительным вводом в эксплуатацию жилищных объектов с высокой степенью готовности в конце 2017 года».

Пресс-служба Краснодарстата сообщает, что в Краснодарском крае в январе-марте этого года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 837,1 тыс. кв. метров жилья. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

По данным статистического наблюдения, в городской местности за данный период было построено 635,2 тыс. кв. метров жилья. Это составило 67,3% в аналогичному периоду 2017 года. В сельской местности сдали 202,0 тыс. кв. метров, что ровняется 117,8%. При этом, часть индустриального жилищного строительства в общем объеме увеличилась до 46,1%. Всего индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 386,1 тыс. кв. метров, что на 3,9% превышает соответствующий показатель за январь-март прошлого года. Средняя площадь квартир составила 53,8 кв. метра, а средняя фактическая стоимость одного кв. метра многоквартирных жилых домов, построенных за I квартал 2018 года, равнялась 44,95 тыс. рублей. Данная сумма на 7,3 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«В результате одновременного действия всех этих факторов мы можем наблюдать начало кризисной тенденции не только в сфере продаж нового жилья, а ее распространение на всю строительную отрасль Краснодара . Что может повлечь резкое снижение поступления налогов в бюджет, снижение занятости и увеличение количества недовольных жизнью людей, живущих в Краснодаре», — прокомментировал ситуацию экономист Евгений Змиев.