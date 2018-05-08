Около 95 км дорог и 26 дорожных сооружений введут в строй в Москве в 2018 году

Москве в текущем году планируется ввести в эксплуатацию около 95 километров дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, в этом году на дорожное строительство из бюджета города выделили почти 162 миллиарда рублей, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев

«Всего в этом году в границах старой Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 94,5 километров дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 пешеходных переходов. На Северо-Западной хорде в этом году планируется завершить реконструкцию улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. На Северо-Восточной хорде мы планируем завершить работы по участкам от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД», — сказал Бочкарев интервью «Интерфакс-Недвижимость», опубликованном во вторник.

Также в этом году планируется полностью завершить строительство Калужского шоссе на участке от 20 до 49 километра, а также участка трассы Солнцево — Бутово — Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе, добавил он.

По словам Бочкарева, разработка проекта одного из наиболее сложных участков Северо-Восточной хорды — от Ярославского до Дмитровского шоссе завершится в декабре этого года, начало строительства намечено четвертый квартал 2018 года — первый квартал 2019 года. При этом прорабатывается возможность строительства этого участка за счет внебюджетных источников через концессионное соглашение.

«Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве отдельных участков так называемой Юго-Восточной хорды. Эти дороги от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца обеспечат связь между основными магистралями города и соединят Северо-Восточную хорду и Третье транспортное кольцо», — добавил Бочкарев.

Кроме того, ведется строительство развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, планируется строительство развязок на пересечениях с улицами Генерала Дорохова, Липецкой, Поляны, Верхние Поля и Капотня.

«Сейчас основные усилия сконцентрированы на строительстве хордовых магистралей. На следующем этапе нашим приоритетом станет строительство дорог так называемого районного значения. Их запуск позволит «развести» потоки транспорта и будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе», — добавил Бочкарев.

Он напомнил, что в Адресной инвестиционной программе на 2018-2020 годы на дорожное строительство предусмотрено 431,45 миллиарда рублей, в том числе в этом году — 161,7 миллиарда рублей, в 2019 и в 2020 году — по 134,8 миллиарда рублей.