В Москве первый корпус ЖК «Парк легенд» планируют ввести в эксплуатацию в июне

Первый корпус жилого квартала, входящего в состав спортивно— развлекательного квартала «Парк легенд» в столице, планируется ввести в эксплуатацию в конце июня 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На сегодняшний день строительство первого корпуса жилого квартала с подземным паркингом завершено. Окончены работы по подключению корпуса к инженерным сетям и коммуникациям. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец июня этого года», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Так, площадь жилой части первого корпуса ЖК «Парк легенд» составляет порядка 11,5 тысяч квадратных метров (161 квартира).

В материале напоминается, что квартал «Парк легенд» расположен в непосредственной близости от ТТК, двух станций метро: «Автозаводская» и «Тульская» и станции МЦК «ЗИЛ».

Всего в жилом квартале предусмотрено возведение девяти 24-этажных монолитных корпусов комфорт-класса, восемь из которых с подземными и надземными паркингами вместимостью 702 машино-места, а также общеобразовательной школы и детского сада. На первых этажах планируется разместить коммерческие помещения. Общая площадь жилых зданий, включая технические помещения и паркинги, составит свыше 177,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, запланировано проведение работ по благоустройству территории квартала. Так, здесь будут созданы игровые комплексы для детей и спортивные площадки для занятий на открытом воздухе. Вместе с тем, особое внимание девелопер проекта уделил реализации программы «Доступная среда», которая предполагает создание комфортных условий для маломобильных жителей.