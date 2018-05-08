Россияне отказались от Европы

Многие россияне в летний сезон 2018-го решили переориентироваться с заграницы на загородный отдых в пределах страны — в основном из-за роста курсов иностранных валют. Как результат — спрос на аренду дач заметно увеличился. Но цены пока не кусаются, в Подмосковье дом на месяц можно снять и за 10 тысяч рублей.

«Спрос на аренду дач по сравнению с прошлым годом увеличился на восемь процентов, — рассказал «Дому» Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — Этому способствовал рост курса доллара, из-за которого часть россиян решила переориентироваться с заграницы на загородный отдых на родине. Поиск дачи активизировался со второй половины апреля, когда установилась солнечная погода, и люди начали задумываться о летнем отдыхе».

По словам Луценко, обычно дачу снимают на три-пять месяцев, пик аренды приходится на июль-май. Средняя для страны ставка аренды дач сейчас составляет почти 17 тысяч рублей в месяц. Важно, что именно снимается: в среднем летние варианты обходятся вдвое дешевле, чем дома для круглогодичного проживания.

Всем по грядке

Самые дорогие дачи, сдаваемые на лето, по данным «Мира квартир», расположены в Крыму , столичном регионе, Ленинградской, Калужской и Калининградской областях.

Так, на Крымском полуострове месяц проживания в среднестатистическом доме стоит 47,1 тысячи рублей. В Москве (речь идет в основном о присоединенных территориях) ставка установилась на уровне 38,4 тысячи рублей, в области — на отметке 35 тысяч рублей/месяц. В Ленинградской области дачи сдаются за 33,6 тысячи в среднем, в Калужской — за 31,9 тысячи рублей в месяц. Аренда загородного дома под Калининградом обойдется в 28,6 тысячи рублей/месяц.

«Одна из самых дорогих дач в нашей базе — это 120-метровый деревянный дом на 14 сотках в Выборгском районе Ленинградской области, — рассказывает Павел Луценко. — Сдается она с мая по сентябрь. Есть сауна, рядом озера и лес. Стоит 100 тысяч рублей в месяц».

Самые дешевые дачи предлагаются арендаторам в Забайкальском крае , Коми, Курганской, Оренбургской и Омской областях. Так, в поселке Каштак под Читой летний дом общей площадью 50 квадратных метров на участке с баней сдается всего за 2,5 тысячи рублей в месяц — примерно столько стоит единый проездной в Москве (или 10 чашек кофе в обычной столичной кофейне).

Средняя ставка аренды в перечисленных «дешевых» регионах составляет от 4,4 тысячи до 7,7 тысячи рублей в месяц. Также по цене до 10 тысяч рублей/месяц можно снять загородный дом в климатически благоприятных Липецкой, Орловской и Ивановской областях.

Краснодарском крае , где находится в том числе крайне популярный город-курорт Сочи , месяц дачной аренды в среднем стоит 27,9 тысячи рублей. В базе ЦИАН самое дешевое предложение — коттедж в Хостинском районе за 16 тысяч рублей в месяц. Вдвое дешевле обойдется комната на одного-двух человек в частном доме. Самый дорогой объект — 500-метровая вилла на море за полмиллиона в месяц. Название поселка, где она расположена, говорит само за себя — «Горки-11».

Подмосковные вечера

И все же самый дачный регион России , как ни странно, — урбанизированный Московский. Именно в Новой Москве и области сосредоточен наибольший объем предложения съемных дач. В Подмосковье, по данным «Мира квартир», самая дешевая дача сейчас сдается за 10 тысяч рублей в месяц — находится она недалеко от Серпухова , в 82 километрах от Москвы. У ЦИАН есть предложение еще дешевле — дом площадью 50 квадратных метров в деревне Красное (Орехово-Зуевский район, 110 километров от Москвы) за 20 тысяч рублей на все лето — с мая по октябрь. Таким образом, месяц аренды этой дачи стоит всего четыре тысячи рублей.

Ультрадорогих дач для «летних» арендаторов в Подмосковье тоже предостаточно: ЦИАН находит почти 600 предложений по ставке от миллиона рублей и 65 объектов по цене от трех миллионов в месяц. Рекордсмен — 700-метровый коттедж на Рублево-Успенском шоссе, предлагаемый съемщикам за 9,5 миллиона в месяц.

В другом легендарном советском поселке — Сокол (он расположен, кстати, в пределах старых границ Москвы) — ставка аренды начинается от 480 тысяч рублей в месяц.

«Заниматься подбором дачи на лето нужно уже сейчас, пока не разобрали самые лучшие варианты, — говорит Павел Луценко. — Впрочем, предложение дач увеличилось по сравнению с прошлыми сезонами, так что найти ее, в принципе, можно будет и в самый разгар лета».

Эксперт не рекомендует псевдодачникам пренебрегать заключением арендного договора, как и при аренде квартир. В нем необходимо прописать все условия пользования домом и порядок оплаты, чтобы иметь возможность отстоять свои права в спорных ситуациях. Поскольку договор заключается на срок до года, регистрировать его не нужно.

Снимать нельзя, купить

Не желающим вступать в арендные отношения можно подумать о покупке дачи — за последние два года стоимость загородной недвижимости заметно снизилась. Так, по подсчетам аналитиков компании «НДВ», с марта 2016-го спрос на дачи в Подмосковье упал на 60 процентов, сами объекты подешевели на 10 процентов.

По версии «ИНКОМ», только за последние 12 месяцев средняя стоимость летних дач в Московской области снизилась почти на 40 процентов, до 5,2 миллиона рублей. Подешевели и все остальные виды загородной недвижимости: коттеджи — на 15 процентов, до 13,3 миллиона рублей в среднем, таунхаусы и дуплексы — на 12 процентов, до 16,2 миллиона. Земельные участки потеряли в цене 13 процентов, их средняя стоимость в данный момент составляет два миллиона рублей.

«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам, — комментирует руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. — Если продавцы и меняют ценник, то скорее от ощущения безысходности. Вносит свои корректировки и тот факт, что высокобюджетные лоты нередко снимают с продажи, так и не дождавшись покупателей».

Необязательно, впрочем, зацикливаться на Московском регионе. Как отмечают в «Мире квартир», с апреля прошлого года по апрель нынешнего дачи подорожали только в 11 российских регионах из 54-х, где проводилось исследование. В остальных цены снизились. По минимальным для страны ценам загородные дома продаются в республике Коми Оренбургской области — здесь за летнюю постройку с участком просят в среднем менее полумиллиона рублей.

Также недорогие объекты — по цене до миллиона рублей — можно найти в Курганской, Омской, Ивановской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Брянской, Орловской, Владимирской, Ульяновской областях и в Пермском крае

Список регионов с самыми дорогостоящими дачами возглавляет Крым, где дома в среднем стоят 3,2 миллиона рублей. В Севастополе дача обойдется в 2,9 миллиона рублей, в Москве (загородные территории) за нее придется выложить 2,6 миллиона, в Подмосковье — 2,3 миллиона рублей.

Но это все — «средняя температура по больнице». Никто не отменял возможности торговаться. И собственники, уставшие ждать покупателей, часто снижают цену если не вдвое, то на несколько сотен тысяч, а в случае с дорогими объектами — и на несколько миллионов рублей.