В Крыму появятся поселки с двойной системой водоснабжения 

В октябре 2017 года в Крыму начался эксперимент, результаты которого могут существенно повлиять на жизнь всего региона. В небольшом поселке Каменка Первомайского района заработала опреснительная станция, обеспечивающая жителей питьевой водой. До этого они десятилетиями вынуждены были пить воду с высоким содержанием минеральных солей из местной скважины и колодцев. Отечественная опреснительная станция производительностью 6000 кубометров воды в сутки позволяет регулировать химический состав воды в зависимости от ее состояния в скважине.
Эксперимент продлится примерно год. И если он окажется удачным, то проект станет основой государственной программы обеспечения качественной водой всех жителей полуострова. До 2030 года в республике намерены выделить на эти цели в общей сложности 36,2 миллиарда рублей.
Дело в том, что в степном Крыму около 100 населенных пунктов, где вода слишком минерализована. Решить проблемы можно только локально, как это сделали в Каменке. Однако уже первые полгода работы станции в тестовом режиме показали, что стоимость очищенной воды будет достаточно высокой. Поэтому специалисты предлагают сделать в поселке две системы трубопровода: для технической и питьевой воды, установив на них разную цену.
— Техническую воду для стирки, уборки и полива огородов мы будем подавать напрямую из скважин. Ее цена будет примерно 16 рублей за кубометр. А питьевую воду станем очищать и подавать жителям по тарифу, который установит правительство, — рассказал председатель Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Игорь Вайль. — Это тот план, который мы предлагали реализовать в Крыму еще в украинский период.
Какой может быть стоимость питьевой воды, уже известно. С осени 2017 года в Крыму действует единый тариф на водоснабжение населения. Предельная стоимость кубометра составляет 35 рублей. А с 1 июля 2018 года она снизится.
— Проведен экономический анализ всех тарифов, и за счет централизации будут снижены затраты на воду для населения, — сообщил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк. — Верхняя планка тарифа составит не более 31,55 рубля за кубометр на всей территории Республики Крым.
А вот промышленным потребителям уже с 1 апреля за воду придется платить больше. Теперь при заборе воды из поверхностных источников налог составит 945 рублей за 1000 кубометров, подземных источников — 1145 рублей за тот же объем. При добыче воды из подземных источников для ее дальнейшей продажи ставка налога выше — 11 450 рублей за 1000 кубических метров.
Когда лимит превышен, размер налога увеличивается в пять раз. Кроме этого, если налогоплательщик не имеет водных счетчиков, будет применен дополнительный повышающий коэффициент 1,1. По предварительным расчетам налоговой службы Крыма, дополнительные бюджетные доходы от поступления водного налога составят более 100 миллионов рублей в год.