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Первый корпус жилого квартала «Парк легенд» планируют ввести в эксплуатацию в конце июня
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Первый корпус жилого квартала «Парк легенд» планируют ввести в эксплуатацию в конце июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый корпус жилого квартала в составе спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» планируется ввести в эксплуатацию в конце июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя Константина Тимофеева.
«На сегодняшний день строительство первого корпуса жилого квартала с подземным паркингом завершено. Окончены работы по подключению корпуса к инженерным сетям и коммуникациям. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец июня этого года», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе уточнили, что площадь жилой части первого корпуса ЖК «Парк легенд» составляет порядка 11,5 тыс. кв. м (161 квартира). Отмечается, что квартал «Парк легенд» расположен в непосредственной близости от ТТК, двух станций метро: «Автозаводская» и «Тульская», и станции МЦК «ЗИЛ».
«Всего в рамках реализации проекта жилого квартала предусмотрено возведение девяти 24-этажных монолитных корпусов комфорт-класса, восемь из которых с подземными и надземными паркингами вместимостью 702 машиноместа, а также общеобразовательной школы и детского сада. На первых этажах планируется разместить коммерческие помещения. Общая площадь жилых зданий, включая технические помещения и паркинга, составит свыше 177,7 тыс. кв. м», — поясняется в сообщении.
Кроме того, запланировано проведение работ по благоустройству территории квартала. Так, здесь будут созданы игровые комплексы для детей и спортивные площадки для занятий на открытом воздухе. Вместе с тем, особое внимание девелопер проекта уделил реализации программы «Доступная среда», которая предполагает создание комфортных условий для маломобильных жителей.
В пресс-службе добавили, что в состав спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» также входят крупнейший в России многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец», вмещающий сразу три ледовые арены, комплекс водного спорта с уникальным Олимпийским центром синхронного плавания им. А. Давыдовой, музей хоккея, открытый стадион и бизнес-центр.
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