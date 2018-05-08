Ещё
Назван самый популярный город для празднования Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый популярный город для празднования Дня Победы 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов-героев по популярности у туристов, арендующих жилье на День Победы. Об этом свидетельствуют материалы арендного сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом» во вторник, 8 мая.
В топ-10 также попали Севастополь, Москва, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и белорусские Брест и Минск. Список составлен на основе данных о бронировании гостиниц и квартир в период с 8 по 9 мая.
По данным аналитиков, в Санкт-Петербурге в праздничный выходной туристы потратят на проживание менее трех тысяч рублей в сутки, а в Севастополе — менее двух тысяч.
В Tvil.ru также составили топ-10 российских городов воинской славы, популярных у туристов в майский праздник. В него вошли Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров, Туапсе и Ростов-на-Дону.
В начале месяца на официальном сайте Минобороны заработал мультимедийный раздел, в котором раскрыты подробности предстоящих военных парадов, посвященных Дню Победы, в российских городах. Материал представлен в виде инфографики. Отдельная страница раздела посвящена главному параду, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
dom.lenta.ru: последние новости
Посадки будут Капля в море У Волочковой протекла крыша
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП44
Астролог предсказал победу Путина и пожалел46
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1060
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»349
Цвет настроения синий: Поклонскую высмеяли в сети48
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение