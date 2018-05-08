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Мэр Красноярска отклонил проект застройки жилого комплекса возле СФУ
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Мэр Красноярска отклонил проект застройки жилого комплекса возле СФУ 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отклонил проект жилого комплекса «Университетский» в районе СФУ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Документ гласит, что решение принято в связи «с поступившими предложениями». Однако проект отклонён не полностью, его отправили на доработку не позднее, чем через 6 месяцев.
Напомним, что это проект УСК «Сибиряк», который планирует построить на месте бывших дач 7 жилых комплексов и домов высотой от 16 до 24 этажей на 4,2 тыс. квартир, это примерно 8 тысяч жителей. Но обсуждение строительства было вынесено на обсуждение общественности, именно она возмутилась тем, что в проекте только один детский сад на 300 мест и нет школы.
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