Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде отметят 73 годовщину Победы. Торжественные мероприятия будут проходить в разных районах города. Подробная программа опубликована на сайте NN.ru.

В 10:00 на площади Минина и Пожарского начнется военный парад Победы. Сразу после него на территории Нижегородского кремля состоится традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню с участием первых лиц города и ветеранов.

Ровно в 19:00 Нижний Новгород присоединится к всероссийской минуте молчания — это дань памяти миллионам погибшим в крупнейшей войне ХХ века. А на 22:00 запланирован салют. Также 9 мая на площади будет проходить праздничный концерт.

Нижегородцы примут участие в акции «Бессмертный полк»: шествие стартует в 11:00 от Верхне-Волжской набережной. Далее колонна участников пройдет по площади Минина и Пожарского, спустится по Зеленскому съезду на Нижне-Волжскую набережную, и завершится в парке Победы. На всех участках пути будут звучать патриотические песни и мелодии военных лет.

Для участия в акции «Бессмертный полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и прийти 9 мая на Верхне-Волжскую набережную.

В парке Победы на Нижне-Волжской набережной весь день 9 Мая будут проходить праздничные мероприятия: историческая выставка стрелкового оружия, выставка стендов о ветеранах 137-й Горьковской дивизии, выставка ВДВ, экскурсии по экспозиции военной техники, интерактивная площадка лагеря бойцов Красной армии, выставка современных образцов военной техники, выставка ретроавтомобилей, выступление клуба служебного собаководства, выступление «Центра культуры и боевых искусств Нихон Будокай».