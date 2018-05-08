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Пожар потушили в квартире на юге Москвы 

РИАМО 35 минут назад
В квартире жилого дома в столичном районе Чертаново Северное возник пожар, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Во вторник в 09:49 поступило сообщение о возгорании в квартире в Северном Чертаново, дом 1А.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара. Принятыми мерами возгорание в квартире на площади 20 квадратных метров было локализовано в 10:34, ликвидировано в 10:37», — говорится в сообщении.
Из здания выведено 15 человек. Пострадавших нет. На месте пожара работало девять единиц техники и 30 человек личного состава.
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