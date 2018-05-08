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Мосгосстройнадзор оформил более 13,3 тыс. разрешений в электронном виде с начала 2013 г.
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Мосгосстройнадзор оформил более 13,3 тыс. разрешений в электронном виде с начала 2013 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) оформил более 13,3 тыс. разрешений в электронном виде с начала 2013 г., сообщили в пресс-службе столичного комитета.
«Мосгосстройнадзор оформил 13 тыс. 323 разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том числе продлений) в электронном виде с начала 2013 г. — именно тогда в столице появилась возможность получать данные услуги в электронном виде. С 1 ноября 2014 г. государственные услуги в отношении объектов капитального строительства вне зависимости от источников финансирования предоставляются только в электронной форме. В связи с этим в службе «одного окна» комитета оборудованы автоматизированные рабочие места, где специалисты оказывают заявителям помощь в подаче необходимых документов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время застройщики получают в электронном виде следующие услуги, оказываемые Мосгосстройнадзором: оформление разрешений на строительство, оформление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Также в электронном виде оформляется заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Срок рассмотрения заявлений, поданных через официальный портал мэра и правительства Москвы, не превышает семи рабочих дней, а в случае оформления ЗОС — пяти дней.
Помимо этого, Мосгосстройнадзором запущен электронный сервис «Направление извещения о начале и окончании строительно-монтажных работ». В настоящее время застройщики через портал подали в комитет 1 тыс. 836 извещений о начале и 1 тыс. 878 извещений об окончании строительных работ. С 1 июля 2015 г. участники строительства могут подать извещение только в электронном виде.
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