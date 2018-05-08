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Квартира горит на 12-м этаже 40-этажной высотки в Северном Чертаново в Москве
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Квартира горит на 12-м этаже 40-этажной высотки в Северном Чертаново в Москве 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже 40-этажного жилого дома в московском районе Северное Чертаново. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
"Пожарные прибыли по адресу: Северное Чертаново, д. 1, к. 3, где на 12-м этаже произошел пожар в квартире", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для доступа к квартире придется использовать окно, так как вскрыть дверь не представляется возможным.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт пожара по данному адресу. Дальнейшие подробности уточняются.
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