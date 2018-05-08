Квартира горит на 12-м этаже 40-этажной высотки в Северном Чертаново в Москве

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже 40-этажного жилого дома в московском районе Северное Чертаново. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Пожарные прибыли по адресу: Северное Чертаново, д. 1, к. 3, где на 12-м этаже произошел пожар в квартире", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для доступа к квартире придется использовать окно, так как вскрыть дверь не представляется возможным.