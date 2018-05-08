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Почти 106 миллионов рублей взыскал суд с нижегородской администрации за капремонт
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Почти 106 миллионов рублей взыскал суд с нижегородской администрации за капремонт 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Почти 106 миллионов рублей с начала года взыскал суд с администрации Нижнего Новгорода в счет погашения задолженности перед региональным Фондом капитального ремонта. Еще 29 миллионов, согласно судебному решению, по долгам за капремонт должна выплатить администрация Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.
По состоянию на сегодняшний день долги муниципалитетов перед фондом достигли 679 миллионов рублей. В черном списке находятся администрации Нижнего Новгорода, Дзержинска, Балахна и Выксы, которые не делают взносы за капремонт в течение нескольких лет.
По словам заместителя генерального директора по организационно-правовым вопросам фонда Алексея Хилова, в ближайшее время в регионе также начнется работа по взысканию долгов с населения. В зависимости от накопленной суммы неплательщикам грозят самые разные меры воздействия, в том числе и судебные иски.
В настоящий момент задолженность жителей Нижегородской области по взносам за капитальный ремонт многоквартирных домов превышает два миллиарда рублей.
Напомним, по закону взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должны оплачивать собственники помещений. В Нижегородской области размер взноса установлен в сумме 6 рублей 30 копеек с одного квадратного метра.
Ранее сообщалось, что в черный список регионального фонда капремонта попала нижегородская компания.
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