Ещё
Массовое закрытие торговых центров вызвало недовольство в регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовое закрытие торговых центров вызвало недовольство в регионах 

Newsru.com 36 минут назад
Фото: Newsru.com
8 мая в Хабаровске прошел пикет предпринимателей, работающих в торговых центрах ЭВР, «Большая медведица», «На Пушкина» и ряде других, пишет газета
"Комммерсант". На акцию их вывело массовое закрытие торгцентров в городе после проверок МЧС. Пикетчики требовали не кошмарить бизнес, а дать возможность оперативно устранить замечания. Все вопросы можно было решить без закрытия объектов, утверждают они.
Издание напоминает, что  проверки
торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение требований пожарной безопасности начались в регионах страны после пожара в ТРЦ в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек.
По данным краевой прокуратуры, по состоянию на 7 мая 2018 года судами вынесено 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. В итоге несколько тысяч арендаторов торговых площадей вынуждены отпустить свой персонал в бессрочные отпуска.
При этом судебные приставы не предупреждали о предстоящем закрытии, и владельцы ТРЦ не подготовились к этому.
Аналогичные жалобы поступают и от предпринимателей Ульяновской области. Они пишут региональному бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной и сообщают, что один день простоя среднего ТЦ дает убыток около 900 тыс. рублей.
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) после закрытия по решению прокуратуры ТЦ «Солнечный» убытки местных магазинов, по их же оценкам, достигают десятков тысяч рублей ежедневно, а федеральных сетей — около 600 тыс. рублей.
Ссылаясь на примерные расчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости, издание сообщает, что сейчас по всей стране временно закрыты порядка 30% торговых центров. Почти половина из них — небольшие объекты, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Совокупные потери от их закрытия могут превышать 0,5 млрд рублей в месяц.
Newsru.com: последние новости
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52: оба летчика погибли Десятки пожарных тушат загоревшийся дворец спорта в Красноярске (ВИДЕО) В Бурятии похитили двухлетнего ребенка - на месте пропажи найдена надпись "Умрет"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК756
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»117
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом403
Главным событием для рубля станет 12 мая42
Медведева отказались поддержать1400
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение