Массовое закрытие торговых центров вызвало недовольство в регионах

8 мая в Хабаровске прошел пикет предпринимателей, работающих в торговых центрах ЭВР, «Большая медведица», «На Пушкина» и ряде других, пишет газета

"Комммерсант". На акцию их вывело массовое закрытие торгцентров в городе после проверок МЧС . Пикетчики требовали не кошмарить бизнес, а дать возможность оперативно устранить замечания. Все вопросы можно было решить без закрытия объектов, утверждают они.

Издание напоминает, что проверки

торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение требований пожарной безопасности начались в регионах страны после пожара в ТРЦ в Кемерово , жертвами которого стали 60 человек.

По данным краевой прокуратуры, по состоянию на 7 мая 2018 года судами вынесено 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. В итоге несколько тысяч арендаторов торговых площадей вынуждены отпустить свой персонал в бессрочные отпуска.

При этом судебные приставы не предупреждали о предстоящем закрытии, и владельцы ТРЦ не подготовились к этому.

Аналогичные жалобы поступают и от предпринимателей Ульяновской области . Они пишут региональному бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной и сообщают, что один день простоя среднего ТЦ дает убыток около 900 тыс. рублей.

В Новом Уренгое ( Ямало-Ненецкий автономный округ ) после закрытия по решению прокуратуры ТЦ «Солнечный» убытки местных магазинов, по их же оценкам, достигают десятков тысяч рублей ежедневно, а федеральных сетей — около 600 тыс. рублей.

Ссылаясь на примерные расчеты консультантов рынка коммерческой недвижимости, издание сообщает, что сейчас по всей стране временно закрыты порядка 30% торговых центров. Почти половина из них — небольшие объекты, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Совокупные потери от их закрытия могут превышать 0,5 млрд рублей в месяц.