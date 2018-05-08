Барбершопы и «Пятерочки» против алкомаркетов. Что происходит на рынке стрит-ритейла города

Рынок стрит-ритейла в Екатеринбурге оживает: рост конкуренции и появление новых площадей освободили старые помещения на улицах, снизили ставки аренды и позволили бизнесу запускать новые проекты. Рынок стрит-ритейла в Екатеринбурге постепенно оживает: арендные ставки начали восстанавливаться, цены продолжают ползти вниз. Объем предложения остается большим, комментирует глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков : только на первичном рынке выставлено на продажу более 76 тыс. кв. м., еще больше площадей на вторичке. Все это, отмечает эксперт, играет на руку городу в целом и предпринимательской сфере в частности: насыщение рынка недвижимости и последующее снижение цен позволяет многим компания выйти на рынок и открыть новый бизнес.

В последние несколько лет, в крупных городах растет число кондитерских, баров, ресторанов и др. Радует то, что число барбершопов рядом с моим домом скоро обгонит число алкомаркетов и сравняется с «Пятерочками». Печалит то, что не все заведения закрепляются — наверное, 30-40% закрывается не проработав года. Ротация арендаторов, смена форматов и направлений торговли в стрит-ритейле достаточно высокая — предприниматели пробуют и тестируют разные идеи. Понятно, что общественное питание, уличная торговля и сфера услуг растут там, где есть платежеспособный спрос. Но есть и другие факторы, и связаны они с уровнем развития рынка недвижимости, строительством новых современных объектов и перераспределением торговых операторов. На наш взгляд, именно процессы насыщения рынка, рост конкуренции и появление новых современных площадей освободили старые помещения на городских улицах, снизили ставки аренды и позволили предпринимателям запускать новые проекты и экспериментировать. А ведь еще 5-7 лет назад арендные ставки для многих бизнесов были заградительными, — говорит г-н Хорьков.

И добавляет: не всем нравится, когда в сложившемся районе появляется новая стройка, но города по-прежнему слишком рыхлые и их можно уплотнять. Заведениям общепита и сфере услуг нужен клиентский поток, поэтому повышение плотности, появление новых жителей способствует развитию более разнообразной и качественной инфраструктуры в районе.

Поэтому городские жители, которые любят улицу и все что с ней связано, должны понимать: говоря о развитии мегаполиса с девелоперами, необходимо искать разумный баланс, а не выступать против любых изменений и любого строительства. Без обновления рынка не было бы уличной активности, которую мы так любим, — убежден эксперт.

Участники строительного рынка Екатеринбурга тоже отмечают рост интереса к сегменту стрит-ритейл, причем бизнес готов заходить на площадки, расположенные не только в центре города, но и в отдаленных районах — при наличии там достаточного трафика и сформированной инфраструктуры.

Комплексный подход к проектированию и развитию Академического включает и сегмент коммерческой недвижимости. Первые этажи жилых зданий района изначально запроектированы под стрит-ритейл, что делает их привлекательными для инвесторов и удобными для жителей. В районе, население которого составляет порядка 45 тыс. человек, востребован широкий спектр услуг. Среди лидеров, которые представлены в районе: товары народного потребления, бытовые услуги, организации, которые предоставляют различные услуги в сфере организации детского досуга, а также рестораны и заведения общественного питания, — поясняет Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). — Наибольший спрос со стороны инвесторов на помещения площадью до 50 кв. м. (55%), торговые сети ориентированы на площади более 110 квадратов (в общем объеме их порядка 30%), остальное — помещения площадью 50-100 метров. Доходность от инвестирования в коммерческие объекты Академического держатся на уровне 15,9%, что является абсолютным драйвером, определяющим возрастающий спрос со стороны инвесторов.

Как ранее писал DK.RU, в конце прошлого года арендные ставки в сегменте стрит-ритейл в Екатеринбурге стабилизировались, а до этого падали довольно серьезно — на 35% в среднем по городу. Цены продажи помещений на первых этажах искали своего покупателя — доходность по многим проектам не была очень высокой, аналитики констатировали, что резервы для снижения стоимости метров еще есть.