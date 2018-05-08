В Орле залатали ямы на площади более 10 тысяч квадратных метров

В областном центре за минувшие сутки ямочный ремонт выполнен на площади в 1 тыс. 250 кв. метров, сообщает пресс-служба администрации города.

К укладке асфальта подготовлены участки общей площадью в 1 тыс. 170 кв. метров, сообщил на утреннем рабочем совещании в мэрии заместитель главы города Николай Ванифатов.

В ближайшие сутки ямочный ремонт будет проведён на следующих улицах:

ООО «СПФ-Макс» заасфальтирует 250 кв. метров в микрорайоне Алроса;

ООО «Сати» займётся подготовкой и асфальтированием улиц Южной, Паровозной, Тульской. В ночь подрядчик отремонтировал асфальт в верхней части улицы Комсомольской, на повороте в 909-й квартал.

ООО «РемДорСтрой» ночью завершил укладку асфальта на площади в 500 кв. метров по улице Северной и продолжит работать в Северном районе города.

ИП Гришина — завершает укладку асфальта в переулке Маслозаводском и на улице Автовокзальной.

ООО «Горстрой» продолжит укладку асфальта на улицах Осипенко, Шаумяна, Новикова, Горького, Карьерной, Наугорском шоссе (от ТЦ «Европа» до ул. Скворцова), работы по подготовке к асфальтированию запланированы на улице Новой;

Спецавтобаза будет работать на улице Болховской, где запланированный объем работ составляет 1.450 кв. метров.

По информации на сегодняшний день в Орле ямочный ремонт выполнен на площади в 10 тыс. 100 кв.метров.