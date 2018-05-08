Складской комплекс для сельхозпродукции планируется построить в Мытищах к концу года

Строительство складского комплекса площадью 21,3 тыс. кв. м планируется завершить в дер. Троице-Сельцо городского округа Мытищи в октябре-декабре 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на и.о. начальника ведомства Артура Гарибяна. «В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства складского здания №2 производственного комплекса сельскохозяйственного назначения. Объект возводится в дер. Троице-Сельцо городского округа Мытищи. Площадь объекта составит 21 тыс. 342 кв. м. Плановый срок завершения строительства — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении. Уточняется, что складской комплекс предназначен для приема крупных партий фасованной сельскохозяйственной продукции растительного происхождения на временное хранение с целью формирования мелкооптовых партий для распределения в торговых сетях Москвы и Московской области. После ввода в эксплуатацию нового складского комплекса там появится 30 новых рабочих мест. «После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — добавил А. Гарибян. Финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Холдиг-Логист».