Минфин рассказал, в каком случае имущественный вычет не положен

Письмо актуально для отношений, сложившихся до 01.01.2014.

Рассмотрена ситуация покупки еще одной комнаты в квартире и приобретения последней целиком.

Вычет при этом уже был использован ранее, когда покупалась другая комната в этой же квартире.

Ведомство напоминает сумму вычета — 2 млн рублей и не конкретизирует, в полном ли размере она использована налогоплательщиком.

Указанная ситуация рассматривается как неоднократное предоставление преференции, которое не допускает абзац 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ

Таким образом, чиновники подтвердили, что вычет можно получить лишь единожды.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»