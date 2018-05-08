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Минфин рассказал, в каком случае имущественный вычет не положен
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Минфин рассказал, в каком случае имущественный вычет не положен 

Время бухгалтера 49 минут назад
Письмо актуально для отношений, сложившихся до 01.01.2014.
Рассмотрена ситуация покупки еще одной комнаты в квартире и приобретения последней целиком.
Вычет при этом уже был использован ранее, когда покупалась другая комната в этой же квартире.
Ведомство напоминает сумму вычета — 2 млн рублей и не конкретизирует, в полном ли размере она использована налогоплательщиком.
Указанная ситуация рассматривается как неоднократное предоставление преференции, которое не допускает абзац 27 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.
Таким образом, чиновники подтвердили, что вычет можно получить лишь единожды.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.04.2018 № 03-04-05/26655
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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