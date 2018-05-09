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Заключение о соответствии выдано жилому дому на 273 квартиры в Щелковском районе
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Заключение о соответствии выдано жилому дому на 273 квартиры в Щелковском районе 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Четырехсекционному жилому дому в пос. Свердловский Щелковского района выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на и.о. начальника ведомства Артура Гарибяна.
«ЗОС построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корп. 19), входящему в состав ЖК «Лукино-Варино» в пос. Свердловский Щелковского района. Площадь четырехсекционного жилого дома переменной этажности (12, 14, 16) составляет 17 тыс. 664 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к заселению готовы 273 квартиры общей площадью 12 тыс. 60 кв. м, в том числе 82 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.
«Дом готовится к вводу в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.
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