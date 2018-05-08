Строительство жилого дома на 273 квартиры завершили в Щелковском районе

Сотрудники управления Главгосстройнадзора по Московской области выдали заключение о соответствии требованиям техрегламентов жилому дому на 273 квартиры в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 19), входящему в состав ЖК «Лукино-Варино» в поселке Свердловский Щелковского района», — говорится в сообщении.

Площадь 4-секционного жилого дома переменной этажности (12, 14, 16) составляет 17,66 квадратных метра. К заселению готовы 273 квартиры, площадью 12,06 квадратных метров, из них: 82 однокомнатных, 178 двухкомнатных, 13 трехкомнатных.

При строительстве нового дома учли особенности маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроили детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик „Группа компаний „Строительное управление 22“. Финансирование происходит за счет средств инвестора.