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Строительство жилого дома на 273 квартиры завершили в Щелковском районе
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Строительство жилого дома на 273 квартиры завершили в Щелковском районе 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники управления Главгосстройнадзора по Московской области выдали заключение о соответствии требованиям техрегламентов жилому дому на 273 квартиры в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 19), входящему в состав ЖК «Лукино-Варино» в поселке Свердловский Щелковского района», — говорится в сообщении.
Площадь 4-секционного жилого дома переменной этажности (12, 14, 16) составляет 17,66 квадратных метра. К заселению готовы 273 квартиры, площадью 12,06 квадратных метров, из них: 82 однокомнатных, 178 двухкомнатных, 13 трехкомнатных.
При строительстве нового дома учли особенности маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроили детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку.
«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик „Группа компаний „Строительное управление 22“. Финансирование происходит за счет средств инвестора.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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