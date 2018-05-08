Когда сироты Алтайского края получат свое жилье?

Узнала из вашей газеты, какая очередь на жильё существует у детей-сирот, и огорчилась за них. Судя по тому, сколько квартир приобретается для них в год, похоже, некоторые из очередников только к зрелому возрасту дождутся своего угла. Может, поэтому сироты на прошлой неделе стояли пикетом на площади Свободы? Что же, совсем нет способа ускорить процесс их жилищного обеспечения?

Можем уточнить нашу информация о том, что в очереди на получение жилья сейчас находится более 4 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (см. «АиФ-Алтай» , № 16, «Деньги на квартиры сиротам»).

Как сообщил нам организатор упомянутой акции протеста (не первой в этом году!) и представитель организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг, по состоянию на 2 апреля с. г. в список сирот, которые подлежат обеспечению жильём, включено 6824 человека, 4759 из них достигли совершеннолетия (то есть им пора предоставлять жилплощадь). Причём наш визави ссылается на данные краевой прокуратуры , которая ранее признала объёмы финансирования жилищной проблемы алтайских сирот несущественными.

Компенсация в ожидании

По предварительным расчётам, чтобы снять эту проблему, требуется свыше четырёх миллиардов рублей. 270-280 миллионов в год, которыми располагает край на эти цели, это «в час по чайной ложке». При этом в первую очередь жильём обеспечивают тех молодых людей, кто имеет решение суда. Региональное отделение ОНФ со ссылкой на краевое жилищное управление сообщает, что таковых судебных решений в крае вынесено 930.

Инициативная группа бывших воспитанников детских домов считает, что способы ускорить процесс есть. Это, конечно, увеличение финансирования, но и не только. Пикетчики сформулировали к правительству края ряд предложений (то есть требований) и в том числе в очередной раз потребовали элементарной вещи — создания полноценной рабочей группы по вопросу жилищного обеспечения сирот.

Между тем фракция СР в АКЗС предлагает облегчить положение выпускников детских домов, которые в ожидании собственной крыши над головой снимают «углы». А именно — предусмотреть для них возможность получения за счёт краевого бюджета ежемесячной компенсации расходов за аренду жилого помещения (соответствующий законопроект уже подготовлен, — ред.). По информации Игоря Берга, в начале апреля прокурор края направил губернатору письмо о рассмотрении аналогичного «компенсационного» вопроса.

По словам депутата АКЗС Александра Молотова, практика подобной поддержки уже существует и положительно себя зарекомендовала в Калужской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской областях, Хабаровском крае и некоторых других регионах.

Отметим, что компенсация предполагается не более 10 тысяч рублей, и не каждому арендатору из сирот, а по критерию нуждаемости.

Не откладывая в долгий ящик

А вот депутат Барнаульской городской Думы , председатель её комитета по социальной политике, сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко считает, что «вряд ли стоит распылять средства, когда нужно прилагать усилия для выполнения основных обязательств государства перед детьми-сиротами» (хотя соглашается, что есть те, кому остро нужна помощь до выделения собственного жилья, — ред.).

По её мнению, более рационально предложение депутатов краевого Заксобрания провести ревизию имущественного комплекса и оборудовать под жилплощадь пустующие здания, находящиеся в краевой или муниципальной собственности. Такой подход реализован в Бийске и может быть реализован в Барнауле , где есть простаивающие объекты социальной сферы.

Откуда возьмутся средства на «перепрофилирование» таких зданий, даже теоретически пока непонятно (и уж тем более, сколько их может понадобиться).

Но, так или иначе, если есть варианты ускорения процесса, то их нужно, не откладывая в долгий ящик, всесторонне изучать и обсуждать (определённо, что 4 миллиарда на край с неба не упадут ни в ближайшем, ни в более отдалённом будущем!). И обсуждать их нужно обязательно с участием главной заинтересованной стороны.

Ведь речь идёт о тысячах молодых людей, которые хотят и могут благополучно жить, работать, создавать семьи, рожать детей… Но они, помыкавшись, могут повторить судьбы своих родителей, «благодаря» которым в своё время оказались на социальном попечении.

К слову

В декабре 2017 г. региональное СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника краевого жилищного управления и трёх риэлторов.

С подачи предприимчивой чиновницы, по долгу службы располагающей информацией об аукционах на покупку жилья для детей-сирот и детей-инвалидов, риэлторы подыскивали «убитые» квартиры, стоимость которых была значительно ниже заявленной на торгах.

По данным следствия, в 2014-2016 гг. таким образом было продано 75 помещений. Ущерб, причинённый бюджетам РФ Алтайского края , составил свыше 16 млн рублей.

Обладатели такого жилья стали массово жаловаться на его качество, в т. ч. «фронтовикам», которые, проанализировав аукционные закупки, выявили бездну нарушений и обратились в правоохранительные органы

После вскрывшейся афёры и последовавшего громкого скандала приоритетом для решения жилищного вопроса сирот провозглашена «первичка». Так, в Барнауле в ближайшее время 30 очередников (с судебными решениями) въедут в новостройку на ул. Советской Армии, 71.

Поликлиника, детский сад, школа — это в других жилых микрорайонах. В «инфраструктурных» местах у детей-сирот поселиться шансов мало. Определённая стоимость квадратного метра для них такова, что застройщики, мягко говоря, не стремятся участвовать в соответствующих аукционах.