Ещё
Ozon переедет в «Москва-Сити»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ozon переедет в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Штаб-квартира интернет-ритейлера Ozon в июне переедет "Москва-Сити", сообщила во вторник газета "Коммерсант".
Как пояснил изданию представитель компании, Ozon нуждается в офисе большей площади, чтобы объединить в одном месте несколько ранее разрозненных подразделений. Сейчас основной офис Ozon площадью 3,5 тысячи метров находится в бизнес-центре "Сокол плейс" у станции метро "Сокол".
Переехать интернет-ритейлер собирается в офис площадью около 10 тысячи квадратных метров в "Башне на набережной", которую построила турецкая Enka.
Как указывается в статье, ставка аренды в этом бизнес-центре составляет около 650 долларов за "квадрат" в год.
РИА Недвижимость: последние новости
Путин поручил улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в передаче здания Застройщики назвали условия для строительства 120 млн кв м жилья в год
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК664
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом397
Главным событием для рубля станет 12 мая35
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»80
Медведева отказались поддержать1388
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение