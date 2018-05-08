Ozon переедет в «Москва-Сити»

Штаб-квартира интернет-ритейлера Ozon в июне переедет "Москва-Сити", сообщила во вторник газета "Коммерсант"

Как пояснил изданию представитель компании, Ozon нуждается в офисе большей площади, чтобы объединить в одном месте несколько ранее разрозненных подразделений. Сейчас основной офис Ozon площадью 3,5 тысячи метров находится в бизнес-центре "Сокол плейс" у станции метро "Сокол".

Переехать интернет-ритейлер собирается в офис площадью около 10 тысячи квадратных метров в "Башне на набережной", которую построила турецкая Enka

Как указывается в статье, ставка аренды в этом бизнес-центре составляет около 650 долларов за "квадрат" в год.