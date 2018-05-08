Во Владивостоке прокуратура отстаивает сквер имени Чехова через суд

Сделка по продаже земельного участка, где расположен сквер имени Чехова, признана незаконной, сообщает PRIMPRESS.

Установлено, что ООО «Орион Инвест», став собственником данного земельного участка перепродал его и якобы расположенный на нем объект незавершенного строительства готовностью 1,42%.

По результатам проверки оказалось, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к указанному лицу о том, что у него отсутствует право собственности на указанный земельный участок в районе улицы Набережной, 10 и расположенный на нем объект незавершенного строительства.