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Во Владивостоке прокуратура отстаивает сквер имени Чехова через суд
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Во Владивостоке прокуратура отстаивает сквер имени Чехова через суд 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сделка по продаже земельного участка, где расположен сквер имени Чехова, признана незаконной, сообщает PRIMPRESS.
Установлено, что ООО «Орион Инвест», став собственником данного земельного участка перепродал его и якобы расположенный на нем объект незавершенного строительства готовностью 1,42%.
По результатам проверки оказалось, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует.
Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к указанному лицу о том, что у него отсутствует право собственности на указанный земельный участок в районе улицы Набережной, 10 и расположенный на нем объект незавершенного строительства.
Исковые требования прокурора города решением Фрунзенского районного суда города Владивостока удовлетворены в полном объеме.
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