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Казанских водителей за неуплату парковки за 4 месяца оштрафовали на 12 млн
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Казанских водителей за неуплату парковки за 4 месяца оштрафовали на 12 млн 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Водителей за неуплату парковок с начала 2018 года оштрафовали на 12,6 млн рублей, сообщает пресс-служба исполкома.
За четыре месяца 2018 года Административные комиссии Казани вынесли 11896 постановлений об административных правонарушениях. При это большее количество нарушений были по статье 3.16 КоАП РТ «Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке (парковочных местах)» — 5 219, наложено штрафов на сумму 12 млн 697 тыс. 500 рублей.
За «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов» вынесено 2019 постановлений и наложено штрафов на сумму 13,4 млн рублей.
За «Нарушение порядка организации уличной торговли» составили 2446 материалов. Сумма штрафов составила 4,8 млн рублей. За нарушение порядка размещения наружной информации вынесено 1574 постановления на сумму 1,4 млн рублей.
По ст.2.6 КоАП РТ «Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления» вынесено 188 постановлений. Сумма наложенных штрафов по этой статье составила 1,9 млн рублей.
Напомним, ранее в прокуратуре РТ сообщили, что муниципалитеты могут взыскивать с неплательщиков взносы по самообложению по ст. 2.6 КоАП РТ. Однако Зеленодольский суд отменил постановление административной комиссии и признал самообложение добровольным.
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