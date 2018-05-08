Московский Росреестр поставил на кадастровый учет новый храм в ТиНАО

Новый храм в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, расположенный в ТиНАО, поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба управления столичного Росреестра.

«Регистраторы столичного Росреестра поставили на кадастровый учет здание храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца, расположенного в Троицком административном округе Москвы в дер. Рыжово», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, строительство одноэтажного деревянного храма в дер. Рыжово началось осенью 2015 г. в рамках программы возведения в столице 200 православных храмов в пешей доступности.