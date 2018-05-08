Горнолыжный комплекс и около 100 тыс. кв. м недвижимости могут построить в ТиНАО 

Горнолыжный комплекс и около 100 тыс. кв. м недвижимости планируется построить в поселении Краснопахорское в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Территория подготовки проекта планировки — 115 га. В настоящее время проектируемая территория — это преимущественно незастроенные земли, используемые, главным образом, в рекреационных целях, расположенные в долинном комплексе реки Пахры, а также участки землепользователей с различным функциональным назначением. В том числе в границах разработки находится территория и объекты спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра», — сказала Ю. Княжевская.
Она отметила, что в юго-восточной части проектируемой территории отмечен сильный перепад рельефа, что является предпосылкой развития данной территории как территории спортивного назначения горнолыжной направленности.
«Проектом предусмотрено строительство горнолыжного комплекса с объектами обслуживания площадью 5,6 тыс. кв. м, административно-деловой застройки площадью 82,1 тыс. кв. м и индивидуальной жилой застройки площадью 17,1 тыс. кв. м», — пояснила Ю. Княжевская.
Председатель Москомархитектуры добавила, что в рамках проекта также предусмотрено благоустройство проектируемой территории спортивно-оздоровительного парка на площади 72,67 га с прокладкой пешеходных и лыжных маршрутов, строительство улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, устройство парковочной площадки площадью более 4 тыс. кв. м, а также мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра».