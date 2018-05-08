Гостиницы Ростовской области оштрафованы на 1,5 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

Гостиницы в Ростовской области оштрафовали на более чем 1,5 млн руб. за завышение цен в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора

«Во время проверок были зафиксированы факты завышения цен. В отношении гостиниц завели 70 дел об административных правонарушениях», — следует из сообщения.

Штрафы на сумму более 1,5 млн руб. были выписаны по результатам рассмотрения 67 дел. Остальные все еще находятся на стадии рассмотрения, поэтому общая сумма штрафа может вырасти.

Также было подано 45 исковых заявлений в отношении гостиниц, которые завысили стоимость услуг именно на период проведения ЧМ-2018. Кроме того, некоторые гостиницы работали при отсутствии свидетельства о присвоении специальной категории.