Роспотребнадзор оштрафовал на 1,5 миллиона отели с завышенными ценами на период ЧМ-2018 

В Ростковой области возбудили 70 дел об административных правонарушениях в отношении гостиниц. Они завысили цены на проживание на время чемпионата мира о футболу-2018. Руководителей отелей оштрафовали более чем на 1,5 миллиона рублей.
В пресс-служба рассказали, что в результате рассмотрения 67 дел вынесены постановления о назначении административного наказания. Было наложено штрафов на общую сумму 1 млн 524 тысяч рублей. Все остальные дела в настоящее время находятся в стадии рассмотрения.
«Было подано 45 исковых заявлений к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем в защиту неопределенного круга лиц, в отношении которых выявлены факты завышения предельно установленных цен на гостиничные услуги в период проведения чемпионата», — уточнили в ведомстве.
Сейчас пять таких исковых заявлений удовлетворены. Также было возбуждено 39 административных дел в отношении гостиниц, оказывающих услуги без необходимых документов. В отношении них было наложено штрафов на общую сумму 231 тыс. рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что на конец марта стало известно о возвышении цен в более пятистах отелей перед ЧМ-2018.