Проект планировки территории бывшего завода «Красный богатырь» в ВАО могут утвердить до конца года

Проект планировки территории бывшего обувного завода «Красный богатырь» на востоке столицы планируется утвердить до конца 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проект планировки территории, ограниченной проектируемым проездом №1889, Богородским шоссе, ул. Богатырский мост, ул. Краснобогатырская, проектируемым проездом №422, планируется утвердить в 2018 г. Проектом планировки территории предусмотрено строительство общественно-жилых комплексов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе двумя детскими садами общей емкостью 300 мест) и подземными паркингами суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 387,9 тыс. кв. м», — сказала Ю. Княжевская.

Также она отметила, что проектом планировки территории предусмотрено строительство школы на 1 тыс. 85 мест площадью 16,88 тыс. кв. м, детского сада на 200 мест площадью 4,44 тыс. кв. м и многофункционального комплекса с подземным паркингом — 90,74 тыс. кв. м.

Завод Московского товарищества резиновой мануфактуры был создан в 1887 г. В 1923 г. завод получил название «Красный богатырь». С 1990-х гг. производство сокращалось, а в 2004 г. завод был закрыт.