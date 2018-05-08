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Квартира на Ключевой загорелась из-за поминальной свечи на телевизоре
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Квартира на Ключевой загорелась из-за поминальной свечи на телевизоре 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Пенсионерка успела покинуть горящую квартиру в Петрозаводске.
Вчера около шести часов вечера в Петрозаводске произошел пожар в квартире жилого дома на улице Петрова. В результате пожара квартира была повреждена огнем на площади трех квадратных метров.
До прибытия пожарных подразделений пенсионерка, 1960 года рождения, успела покинуть горящую квартиру.
По предварительным данным специалистов, пожар в квартире произошел из-за поминальной свечи стоящей на телевизоре рядом с фотографией.
Сейчас по данному происшествию проводится проверка. В ходе проведения спасательных работ, из подъезда пожарными была произведена эвакуация восьми человек.
По материалам: ptzgovorit.ru
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