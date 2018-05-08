Квартира на Ключевой загорелась из-за поминальной свечи на телевизоре

Пенсионерка успела покинуть горящую квартиру в Петрозаводске

Вчера около шести часов вечера в Петрозаводске произошел пожар в квартире жилого дома на улице Петрова. В результате пожара квартира была повреждена огнем на площади трех квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений пенсионерка, 1960 года рождения, успела покинуть горящую квартиру.

По предварительным данным специалистов, пожар в квартире произошел из-за поминальной свечи стоящей на телевизоре рядом с фотографией.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. В ходе проведения спасательных работ, из подъезда пожарными была произведена эвакуация восьми человек.